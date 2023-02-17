От секс-символа ничего не осталось: как изменилась красавица Кейт Мосс (фото)

Кейт Мосс давно заняла свое место среди самых высокооплачиваемых моделей мира. Прежде ее считали одним из главных секс-символов, но теперь все изменилось.

Пока другие коллеги и ровесницы звездной блондинки поражают публику молодостью и красотой, Мосс выглядит не лучшим образом. Внешность модели вполне соответствует ее возрасту, ей уже 49 лет. На лице селебрити появились морщины — от былой привлекательности не осталось и следа.

Хейтеры твердят, что свое дело сделали не только годы, но и жесткие диеты, а также вредные привычки модели. Не секрет, что знаменитость долгое время употребляла запрещенные препараты, из-за чего ее карьера висела на волоске.

Дизайнеры начали отказываться от сотрудничества с Мосс, поэтому она решила пройти лечение от зависимости в специализированной клинике. В результате знаменитости удалось отказаться от своей пагубной привычки и вернуться к активной работе.