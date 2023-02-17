От секс-символа ничего не осталось: как изменилась красавица Кейт Мосс (фото)
На внешности звезды сказался не только возраст.
Кейт Мосс давно заняла свое место среди самых высокооплачиваемых моделей мира. Прежде ее считали одним из главных секс-символов, но теперь все изменилось.
Пока другие коллеги и ровесницы звездной блондинки поражают публику молодостью и красотой, Мосс выглядит не лучшим образом. Внешность модели вполне соответствует ее возрасту, ей уже 49 лет. На лице селебрити появились морщины — от былой привлекательности не осталось и следа.
Хейтеры твердят, что свое дело сделали не только годы, но и жесткие диеты, а также вредные привычки модели. Не секрет, что знаменитость долгое время употребляла запрещенные препараты, из-за чего ее карьера висела на волоске.
Дизайнеры начали отказываться от сотрудничества с Мосс, поэтому она решила пройти лечение от зависимости в специализированной клинике. В результате знаменитости удалось отказаться от своей пагубной привычки и вернуться к активной работе.