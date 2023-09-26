От самой страшной русской сказки дети плачут по ночам: от сюжета и сейчас бросает в дрожь

Большинство русских сказок в оригинальной версии были совсем не такими, какими мы помним их в детстве. Жуткие подробности и кровавые сцены не считались чем-то предосудительным для наших предков. Однако и советские детские писатели часто не щадили юных читателей. Сказка Евгения Шварца «Два брата» испугает любого малыша.

По сюжету сыновья лесничего — Старший и Младший — постоянно враждуют. Однажды первый выгнал второго посреди зимы из дома. Разгневанные родители отправяют Старшего на поиски второго ребенка, и тому на пути встречается Прадедушка Мороз, злой отец Деда Мороза. Похвалив героя за недобрый поступок, он прощает мальчика и велит ему замораживать животных.

Старший все осознает и с помощью хитрости освобождает не только зверей, но и младшего оледеневшего брата. Правда, их нагоняет Прадедушка Мороз, который разбивает Младшего на осколки. Но и тут мальчиков выручают добрые лесные обитатели. Сказка изобилует многочисленными жуткими описаниями, которые шокируют любого впечатлительного ребенка.