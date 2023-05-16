От самого страшного фильма в СССР сходили с ума: сегодня его невозможно смотреть

Восьмидесятые подарили кинотворцам вожделенную свободу творчества. На экране появились картины, выходящие за нормы строгих формул и правил цензуры. В 1985 году состоялась премьера военной ленты «Иди и смотри», где главную роль исполнил 14-летний Алексей Кравченко.

Сюжет разворачивается в 1943 году в белорусской деревне, где нацисты ведут карательную операцию. Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни мальчика Флеры. За этот короткий срок он из наивного подростка превращается в седого измученного старика — перенесенный ужас навсегда отпечатался на его лице.

Картина была снята к 40-летию Великой Отечественной войны. Лента «Иди и смотри» стала откровением для неподготовленных советских граждан и была признана лучшим фильмом года. История показана от лица Флеры, режиссер использует визуальные и аудиоэффекты, чтобы погрузить зрителей в жуткую атмосферу. И сегодня эту картину невозможно смотреть без содрогания.

Вот что пишут о ленте пользователи Сети: «Тяжелый, депрессивный военный фильм о том, как бесчинствовали фашисты и предатели разных мастей во время войны», «Самый жуткий фильм о войне из моего детства. Я его смотрела один раз лет в десять и дальше избегала всякого случая его увидеть».