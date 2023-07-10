От «Сабрины» нет ничего: воссоединение звезд 90-х неприятно удивило народ

В 90-х подростки по всему миру переживали за отношения ведьмы Сабрины Спеллман и ее парня Харви Кинкла. Комедийный сериал «Сабрина — маленькая ведьма» пользовался огромной популярностью, а его симпатичные главные герои сразу полюбились зрителям.

Мелисса Джоан Харт и Нейт Ричерт отличались не только актерскими талантами, но и классической американской красотой. Светловолосые и голубоглазые, они влюбляли в себя миллионы девчонок и парней по всему миру.

С момент выхода последней серии проекта прошло уже 20 лет.

За это время исполнители ролей Сабрины и Харви изменились до неузнаваемости. Нейт Ричерт выложил в соцсети фото воссоединения с партнершей по съемочной площадке.

Поклонники были одновременно растроганы и разочарованы: Нейт и Мелисса сильно постарели за эти годы. Актеры прибавили в весе, на их лицах — заметные морщины.