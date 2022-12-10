От рыжей Аньки ничего не осталось: как сейчас выглядит звезда сериала «Ольга»

В отечественном кинематографе все чаще начинают появляться молодые и талантливые актрисы. Одной из них стала Ксения Сурковая, которая уже добилась успеха и снялась в популярных кинокартинах.

Ксения с самого раненого возраста участвовала в школьных постановках драматического кружка. Она знала, кем хочет стать уже в 7 лет. Так все и получилось. На сегодняшний день за спиной у актрисы работы в таких известных спектаклях как «Э!» и «Два веронца» по Шекспиру. Фильмография актрисы насчитывает немалое количество популярных телесериалов, в том числе «Ольга», «Кризис нежного возраста» и «Закрытая школа».

Ксения, помимо актерского таланта, обладает очень яркой внешностью.

Рыжие волосы и ярко выраженные скулы являются ее отличительной чертой. Сейчас она изменила цвет волос, и некоторые поклонники сравнивают ее с Кристен Стюарт.