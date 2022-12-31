От Рязанова громкого скандала не ждал никто: последствия аукнулись даже министру

Эльдар Рязанов подарил зрителям множество киношедевров. Часто режиссеру приходилось бороться за то, чтобы его картины увидели свет. Однажды дело и вовсе дошло до громкого скандала.

Свой фильм «Старики-разбойники» кинодел снял в 1971 году. Вскоре эту ленту принялись обсуждать на совещании Госкино. Без критики не обошлось. Например, режиссер Марк Донской заявил, что лента не понравилась даже ее создателю, о чем тот якобы сам сказал ему перед началом заседания.

В тот момент Эльдара Александровича не было в зале, но слова коллеги дошли до него. Сказать, что режиссер был вне себя от ярости — значит не сказать ничего. Он понимал, что все это может осложнить выход картины на экраны, а потому решил действовать.

Никто не ожидал от Рязанова подобного поступка, но он направился прямиком к дому 71-летнего Донского, которого назвал своим врагом. Марк Семенович не стал отрицать свою вину и извинился перед коллегой. Однако Эльдара Александровича такой поворот событий не устроил, поскольку он хотел публичных извинений.

Режиссер даже заставил Донского написать письмо на имя руководителя Госкино Романова, в котором тот признался в собственной лжи. Впоследствии Рязанов лично передал бумагу секретарше невольно вовлеченного в скандал министра, правда, никогда не интересовался, дошла она до него или же нет. В любом случае премьера картины все-таки состоялась.