От русской Эммануэль глаз было не отвести: посмотрите, в кого она превратилась спустя 30 лет

Анна Назарьева впервые оказалась на съемочной площадке еще в детстве. От своих эпизодических ролей девочка осталась в восторге и твердо решила стать актрисой. Ее цель осуществилась, а в эпоху перестройки она стала главной звездой экранов.

Все началось с 1987 года, когда Анна снялась в фильме «Приморский бульвар». 17-летняя девушка не скрывала своего восхищения режиссером Александром Полынниковым. Постановщик тоже увлекся актрисой, несмотря на то, что был старше ее на 20 лет. Через год они поженились, и Назарьева стала музой Полынникова, снимаясь во всех его фильмах.

Режиссер сделал ставку на красоту актрисы и не прогадал. Анна не стеснялась обнажаться на экране — как в лентах мужа, так и в других. Ее быстро прозвали русской Эммануэль за раскованность и обилие откровенных сцен.

Но с середины 1990-х Назарьева пропала с экранов. Полынников все реже снимал кино, и актриса, чтобы поддерживать семейный бюджет, соглашалась на работу в сериалах. От главных героинь она быстро перешла к эпизодическим персонажам.

Однако в возрастных ролях Анне не удалось реализоваться так же талантливо, как в юности. Да и прежнего секс-символа зрители в ней больше не видели спустя 30 лет. Последний раз она появлялась в сериале Полынникова «Крестная» в 2016 году, после чего перестала сниматься.