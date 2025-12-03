От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

А еще он успел засветиться во франшизе о Мальчике, который выжил.

Помните Анатоля Курагина из «Войны и мира»? Тот самый обаятельный повеса – теперь в центре шпионских слухов. Каллум Тернер, сыгравший красавца-офицера, стал главным фаворитом на роль Джеймса Бонда. И это, мягко говоря ломает все ожидания зрителей.

Amazon обещал вывести в звезды «нонейм‑актера», а тут – парень Дуа Липы и звезда сериалов с бэкграундом полупрофессионального футболиста.

Букмекеры уже сократили коэффициенты на Тернера до минимальных – он в топе фаворитов. Почему?

Типаж. Высокий, фактурный, с пронзительным взглядом и сдержанной харизмой – в нем есть и стоицизм, и скрытая угроза, и та самая «аура» Бонда.

Физиология. Тернер играл в футбол на полупрофессиональном на позиции центрального защитника – значит, справится с экшен‑сценами без дублера.

Контекст. Режиссером следующего Бонда станет Дени Вильнев, а сценарий напишет Стивен Найт («Острые козырьки»). Их стиль – приземленный реализм и мрачная зрелищность, то есть продолжение линии Дэниела Крейга.

Тернер идеально вписывается: он не «новый Бонд», а «Крейг 2.0» – с той же усталой грацией и умением играть с надрывом.

Да, продюсеры обещали «переосмыслить» 007, но выбор Вильнева и Тернера говорит о другом: франшиза делает ставку на преемственность.

И если все сложится, мы получим Бонда, который одновременно и джентльмен, и боец, и романтик, и циник – в общем, того самого, кого ждем.

