От роскошной шевелюры ничего не осталось: Барановская показала, как она выглядит без парика

Юлия Барановская прославилась в 2013 году после громкого разрыва с Андреем Аршавиным. Футболист оставил избранницу с тремя детьми на руках. Но барышня не растерялась и использовала личную драму как возможность: вскоре она стала вести популярную программу «Мужское / Женское».

За короткий срок из брошенной матери-одиночки знаменитость превратилась в настоящую теледиву. Яркий макияж, роскошные наряды и густая шевелюра. Однако копна русых волос ведущей оказалась не более чем бьюти-трюком. Выяснилось, что красотка предпочитает выходить в свет в париках.

На презентации нового альбома Zivert Барановская показала свои настоящие локоны: жидкие волосики и маленький пучок на макушке. На глазах у изумленных зрителей звезда прикрепила к голове пышный хвост и вернулась к своему привычному образу.