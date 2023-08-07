От Романенко из «Интернов» остались кожа да кости: больше не мужчина хоть куда

Илья Глинников прославился благодаря роли ловеласа Глеба Романенко в сериале «Интерны». Актер отлично вписался в образ красавчика, который не был обделен женским вниманием. Но в реальной жизни артист оказался полной противоположностью — верным однолюбом, которого подкосила несчастная любовь.

После расставания с актрисой Аглаей Тарасовой Глинников долго не мог оправиться. Он практически не появлялся на публике и не общался с журналистами.

Недавно Илья решил прервать молчание и пообщался с Валерией Гай Германикой. В интервью на канале «Лера в Большом городе» он рассказал о своей жизни. Но внимание зрителей куда больше привлек его запущенный и изможденный вид.

Глинников предстал в кадре обросшим и сильно похудевшим. Обеспокоило и то, что съемки интервью проходили в каком-то заброшенном здании. Зрители предположили, что свою квартиру Илья запустил так же сильно, как и самого себя — вот и не смог пригласить журналистку в гости.

Отметили пользователи и то, что актер выглядит очень подавленным и скучным.