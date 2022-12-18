От роковой красотки ни следа: сегодня Анфиса из «Девчат» повергнет в шок (фото)

Светлана Дружинина всегда считалась одной из главных красавиц советского кино. Она стала звездой фильма «Девчата», хоть режиссер и решил заметно сократить экранное время ее героини по имени Анфиса. Это произошло из-за слишком привлекательной внешности артистки.

Кинодел боялся, что зритель не поверит в то, что Илья Ковригин может отдать предпочтение серой мышке Тосе, когда рядом с ним есть такая женщина, как Анфиса, один вид которой заставлял мужчин терять голову. Как бы там ни было, с тех пор немало воды утекло, и за прошедшие годы Дружинина сильно изменилась.

Это стало очевидно после того, как она появилась на съемочной площадке программы «Жизнь и судьба», в ходе которой дала интервью Борису Корчевникову. Тогда зрители и смогли убедиться в том, что от былой красотки не осталось и следа. Сегодня Анфиса из «Девчат» повергнет в шок любого: она заметно постарела.