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Киноафиша Статьи От роковой брюнетки ни следа: узнать Бушину из «Дома-2» сейчас почти нереально

От роковой брюнетки ни следа: узнать Бушину из «Дома-2» сейчас почти нереально

26 ноября 2022 15:30
От роковой брюнетки ни следа: узнать Бушину из «Дома-2» сейчас почти нереально

Сменила цвет волос и образ жизни.

Звезда шоу «Дом-2» Елена Бушина прошла долгий путь из скандалистки в примерную мать. На телестройке Бушина обращала на себя внимание склоками и конфликтами. Даже ее парень на проекте – Семен Фролов – не выдержал ссор и убежал не только от возлюбленной, но и из самой программы.

После шоу жизнь Елены Бушиной кардинально изменилась.

За периметром Бушина обрела счастье с владельцем автосалона Дмитрием Железняком. Пара неоднократно была на грани развода, однако супругам удалось сохранить семью ради детей.

Сегодня Елена Бушина отдает всю себя сыну и дочке, а также ведет блог в соцсетях. Телезвезда заметно преобразилась и перекрасилась в блондинку.

От роковой брюнетки ни следа: узнать Бушину из «Дома-2» сейчас почти нереально
Фото: соцсети, кадры из телешоу "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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