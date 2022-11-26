От роковой брюнетки ни следа: узнать Бушину из «Дома-2» сейчас почти нереально
Сменила цвет волос и образ жизни.
Звезда шоу «Дом-2» Елена Бушина прошла долгий путь из скандалистки в примерную мать. На телестройке Бушина обращала на себя внимание склоками и конфликтами. Даже ее парень на проекте – Семен Фролов – не выдержал ссор и убежал не только от возлюбленной, но и из самой программы.
После шоу жизнь Елены Бушиной кардинально изменилась.
За периметром Бушина обрела счастье с владельцем автосалона Дмитрием Железняком. Пара неоднократно была на грани развода, однако супругам удалось сохранить семью ради детей.
Сегодня Елена Бушина отдает всю себя сыну и дочке, а также ведет блог в соцсетях. Телезвезда заметно преобразилась и перекрасилась в блондинку.