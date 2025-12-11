От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»

Если вам хочется чего-то более серьезного, это отличный выбор.

Сериал «Из многих» вышел не так давно, но мгновенно стал сенсацией. С его 98% свежести на Rotten Tomatoes и единодушными похвалами критиков, шумиха вполне заслужена.

Сюжет строится вокруг писательницы Кэрол – единственного человека на Земле, не заражённого инопланетным вирусом. Этот вирус слил всё человечество в единый счастливый коллективный разум, лишив людей индивидуальности.

Теперь Кэрол одинока в этом «идеальном» мире всеобщего блаженства. Она пытается отыскать других людей с иммунитетом и параллельно понять, как жить и противостоять навязанной эйфории.

В общем, этот научно-фантастический шедевр от Винса Гиллигана (сценариста «Во все тяжкие») мастерски сочетает драму, сатиру и мрачный юмор. И найти что-то столь же уникальное и блестяще исполненное – задача не из лёгких.

Однако один занятный проект, который тоже играет с реальностью, мы отыскали.

«Созвездие»: другая реальность, другие правила

Если вас зацепила идея внезапного и тревожного изменения мира в «Из многих», то «Созвездие» (2024) стоит вашего внимания. Пусть его рейтинг не заоблачный (6.7 на IMDb и 6.9 на Кинопоиске), но за кадром стоит серьёзное имя – режиссёр Мишель Макларен, известная по работе над культовыми сериалами «Игры престолов» и «Во все тяжкие».

По сюжету однажды утром астронавт Джо (Нуми Рапас) обнаруживает, что её реальность дала трещину: машина сменила цвет с красного на синий, кухонные шкафы стоят не на своих местах, а дочь неожиданно забыла шведский язык. В гостиной появилось пианино, на котором Джо якобы умеет играть, а её муж (Джеймс Д’Арси) постоянно интересуется, всё ли в порядке в их отношениях.

В попытке вернуть контроль и ясность, героиня обращается к психиатру, где получает неутешительный диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Лечение – препарат литий-7. Всё это связано с событиями пятинедельной давности, когда Джо чудом выжила после катастрофы в космосе.

Но является ли её опыт последствием травмы, или же с самой реальностью что-то фундаментально не так?

Чем похож и чем отличается от «Из многих»?

Как и в «Из многих», здесь героиня сталкивается с миром, который внезапно и пугающе изменился, ставя под вопрос её восприятие и личность. Однако «Созвездие» – это более серьёзная, психологически напряжённая драма без комедийной или сатирической составляющей.

Отзывы зрителей подтверждают, что сериал, несмотря на не самый высокий рейтинг, способен зацепить. И после просмотра уж точно не жалеешь о потраченном времени:

«Неплохой жанровый микс: местами жутковатый и таинственный, местами смешной и трогательный. Очень много красивых картинок - зимние пейзажи Швеции, уютные домики Кёльна. Сама идея переноса вопросов квантовой запутанности с микромира на макромир выглядит оригинально и зрелищно. В общем, сериал получился что надо! Всем рекомендую к просмотру!»,

«"Созвездие" не является простым проходным сериалом про космос и заговоры. Это гораздо более серьезное и умное произведение, которое стоит того, чтобы зритель принял его правильно и не гнался за спецэффектами. Здесь в первую очередь важны смысл и рассуждения»,

«Порадовало и даже удивило полное отсутствие набившей оскомину "повестки". Конечно, в сериале присутствуют люди разных рас и национальностей, но здесь это смотрится по крайней мере уместно».

Так что если искали нечто похожее на «Из многих», стоит дать этому проекту шанс. А еще присмотритесь к топ-10 сериалов 2025 года по версии IMDb.