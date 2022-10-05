От решения Быкова в ужасе вся больница: чем закончился сериал «Интерны»

Сериал «Интерны» оказался очень популярен среди российских зрителей. О том, чем он закончился после шести сезонов, знают немногие. А между тем события последней серии до глубины души поразили тех, кто досмотрел ее до конца.

По сюжету доктор Быков в исполнении Ивана Охлобыстина решает переехать в Петербург вместе со своей дочерью Алисой, а взамен «возвращает» свою жену и по совместительству главврача больницы Анастасию Кисегач ее бывшему супругу Виктору Романенко, которого играет Михаил Пореченков.

На место Быкова в качестве главы терапевтического отделения приходит Левин, что вызывает у всех сотрудников больницы (включая и его друга Лобанова) настоящую бурю эмоций.

За Быковым уезжает и Купитман: он был не в силах смириться с тем, что его лучший друг в одиночестве трудится в питерской районной больнице. Увидев, что Быков вместо работы предпочитает глушить спиртное, Иван Натанович устраивает его консультантом на «Ленфильм»: там сотрудники собираются снимать новый сериал про больницу.

Сериал заканчивается сценой о том, как к выходящему из павильона киностудии Быкову внезапно подходит Кисегач и просит взять ее к себе. На это Андрей Евгеньевич отвечает жене, что может устроить ее на работу только в качестве интерна.