От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы

Алла Пугачева даже после завершения карьеры и переезда в Израиль нужды в поклонниках не испытывает. Для большинства россиян бывшая супруга Филиппа Киркорова осталась номером один на отечественной эстраде, но для многих своих коллег она никогда не была примером.

И без того спорную репутацию Примадонны снова подмочили. На этот раз заговорила знакомая певицы Катя Семенова. Со звездой она не раз пересекалась в реальной жизни. И впечатление на нее Алла Борисовна произвела не самое лучшее.

Исполнительница не стала вдаваться в подробности случившегося, заметив лишь, что артистка из Пугачевой хорошая, а вот человек — не очень. Семенова подчеркнула, что давно разочаровалась в своей коллеге по цеху.