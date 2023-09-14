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От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы

14 сентября 2023 15:15
От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы

Вернуть доброе имя будет трудно.

Алла Пугачева даже после завершения карьеры и переезда в Израиль нужды в поклонниках не испытывает. Для большинства россиян бывшая супруга Филиппа Киркорова осталась номером один на отечественной эстраде, но для многих своих коллег она никогда не была примером.

И без того спорную репутацию Примадонны снова подмочили. На этот раз заговорила знакомая певицы Катя Семенова. Со звездой она не раз пересекалась в реальной жизни. И впечатление на нее Алла Борисовна произвела не самое лучшее.

Исполнительница не стала вдаваться в подробности случившегося, заметив лишь, что артистка из Пугачевой хорошая, а вот человек — не очень. Семенова подчеркнула, что давно разочаровалась в своей коллеге по цеху.

«Я уже не могу ее воспринимать после всего сказанного и сделанного», — подытожила знаменитость в беседе с порталом «Аргументы и факты».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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