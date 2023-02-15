От ремейка «Клона» вам станет не по себе: гляньте, что сотворили с любимцами россиян

Сериал «Клон» произвел фурор по всему миру. Предприимчивые мексиканцы решили повторить успех бразильцев и пересняли историю на свой лад. Вот что из этого вышло.

В целом, местная публика приняла мексиканскую версию прохладно. В России сериал посмотрели тоже многие зрители и сложили свое мнение. Те, кто были любимцами в оригинальной истории, в адаптации вызвали много вопросов.

Так, мексиканская Жади была полностью лишена шарма, страсти и индивидуализма, чего не скажешь о бразильской версии. Ее возлюбленный Лукас тоже получился «сырым» и незавершенным персонажем.

Деспотичный, но глубоко несчастный Саид, от которого сходила с ума вся женская аудитория, в ремейке получился невнятным героем. Мексиканцы показали мужа Жади более мягким, чем в оригинале. И это понравилось далеко не всем.

Отдельного упоминания стоит мексиканский Мохаммед и его семейство. Здесь между домочадцами нет никакой «химии», как у бразильцев. У зрителя нет впечатления, что на экране — близкие и родные люди. Вердикт: мексиканский «Клон», по мнению россиянок, — это слабая работа, которая не годится в подметки оригиналу.