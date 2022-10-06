От развода выиграла она: как сложилась судьба бывшей жены Чернышева

Петр Чернышев уже 14 лет женат на Анастасии Заворотнюк и воспитывает общую с актрисой дочь Милу. Однако до звезды «Моей прекрасной няни» у спортсмена были продолжительные отношения со своей коллегой Натальей Анненко, но фигурист не смог их сохранить.

Познакомились Чернышев и Анненко в 80-х. В то время фигуристка была уже прославленной на весь мир спортсменкой, а ее избранник только начинал путь в профессиональном спорте. Их роман развивался стремительно, и в 1988 году они стали мужем и женой.

Но если в спорте супруги стремились к одному, то в семейной жизни их интересы расходились. Дело в том, что Анненко, которая была на 7 лет старше Чернышева, хотела детей и большую семью, а ее муж стремился лишь к новым рекордам. Фигуристка долгое время уговаривала мужа на наследников, но он не соглашался. В итоге Чернышев влюбился в свою партнершу по льду Наоми Ланг и оставил жену.

Расставание спортсменов прошло без конфликтов и скандалов. Они развелись, и Чернышев еще какое-то время встречался с Ланг, а потом познакомился с Заворотнюк и сделал ей предложение. Анненко же вышла замуж за американца по фамилии Деллер. Спустя некоторое время она, как и мечтала все годы, завела от него детей и занялась тренерской работой. Спортсменка не скрывает, что лишь во втором браке она смогла обрести настоящее семейное счастье, которого ждала все эти годы, поэтому ни о чем не жалеет.