От развода только выиграл: посмотрите, на ком женился отец детей Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес семь лет была замужем за Марком Энтони. Певица родила ему сына Макса и дочь Эмми. Со стороны звезды казались примерной семьей, но эта история любви подошла к концу.

Инициатором разрыва выступила Лопес. В качестве причины развода экс-возлюбленные сослались на некий сложный период, на фоне которого у них возникла масса разногласий. С тех пор утекло немало воды. Время показало: от развода американский музыкант только выиграл. Не так давно он вступил в брак с такой красоткой, что ему остается только позавидовать.

Законной женой артиста стала обладательница титула первой вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная — 2021» Надя Феррейра. На их свадьбе побывали многие звезды — например, Сальма Хайек и Виктория Бекхэм. Впоследствии экс-перчинка поделилась фотографией новобрачных в соцсетях, на которой они выглядят красивой и счастливой парой.