Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

31 августа 2025 17:09
От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Оценки и первые обзоры говорят сами за себя.

На Венецианском кинофестивале случилась маленькая сенсация: Пак Чхан-ук, тот самый мастер, что когда-то подарил миру «Олдбоя» и «Служанку», показал новый фильм «Метод исключения» («No Other Choice»). И публика ахнула — критики сходу назвали его новым «Паразитом», а на Rotten Tomatoes картина стартовала с безупречных 100% свежести.

Обозреватели сходятся в одном: Пак снял гениальную смесь черной комедии, социальной драмы и абсурдного фарса. Для южнокорейского кино это сигнал, что у него снова появился фильм, который будет обсуждать весь мир.

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Увольнение как катастрофа

Главный герой — Ман-су, мужчина средних лет, сыгранный Ли Бен-хоном (тот самый Фронтмен из «Игры в кальмара»). 25 лет он проработал на бумажной фабрике, гордился своим трудом и даже получал награды.

Но предприятие купили американцы, и Ман-су оказался лишним. Его жизнь рушится: работы нет, дом приходится выставлять на продажу, а семья постепенно теряет веру в него.

И тогда возникает отчаянная идея: если убрать конкурентов, шансы на трудоустройство вырастут. Ман-су решает буквально «исключать» соперников, превращаясь в серийного убийцу поневоле.

Ирония в том, что убивать ему приходится таких же, как он сам, — работяг, проживших жизнь у конвейера. По сути, он расправляется с альтернативными версиями себя.

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Слишком «человечно»

Рецензенты в восторге от того, как Пак балансирует между трагедией и фарсом. С одной стороны, в фильме есть жуткие сцены убийств, снятые с фирменной эстетикой режиссера: точные кадры, хореография насилия, кровавые всплески, обрамленные почти живописными композициями.

С другой — это один из самых смешных его фильмов. Например, в одной сцене Ман-су пытается расправиться с соперником, но музыка орет так громко, что потенциальный киллер и жертва банально не слышат друг друга.

Некоторые критики называют «Метод исключения» самым «человечным» фильмом Пака: за маской киллера скрыт обыкновенный отец, который просто хотел удержать дом и семью. Именно эта трагическая двусмысленность заставляет зрителей смеяться и содрогаться одновременно.

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Сравнения с «Паразитами»

Неудивительно, что «Метод исключения» сразу поставили в один ряд с «Паразитами». Оба фильма бьют в больную точку — социальное неравенство, крах среднего класса и цену человеческого достоинства.

У Пака — меньше изящной сатиры и больше жесткости, но эффект схожий: история, которая одновременно смешит и обжигает.

Кроме того, у обоих фильмов есть общий символ — дом. В «Паразитах» он стал ареной социального столкновения, здесь же — священной крепостью героя, которую он отчаянно пытается удержать.

Но чем сильнее Ман-су цепляется за «родовое гнездо», тем очевиднее, что оно ускользает.

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Вердикт

Даже скептики признают: отдельные сцены — это чистая режиссерская магия, по красоте сопоставимая с лучшими моментами «Олдбоя».

Для одних «Метод исключения» станет кровавой сатирой о выживании, для других — горькой притчей о человеке, потерявшем работу и лицо. Но ясно одно: Пак Чхан-ук снова снял кино, о котором будут спорить, цитировать и писать статьи.

Ранее мы писали: «Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х

Фото: Кадр из фильма «Метод исключения» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже «Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже Читать дальше 28 августа 2025
«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы «Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы Читать дальше 1 сентября 2025
Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду» Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду» Читать дальше 31 августа 2025
Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать Читать дальше 31 августа 2025
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Читать дальше 28 августа 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Читать дальше 1 сентября 2025
С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие Читать дальше 1 сентября 2025
«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии «Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше