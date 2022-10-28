От психбольницы до инфаркта: что стало с исполнителем «Я уеду в Комарово»

Игорь Скляр — один из самых любимых в России артистов. Песню «Комарово» знает почти каждый россиянин, а роли Скляра в фильмах «Мы из джаза», «Берегите женщин», «Узник замка Иф», «Год собаки» и других давно вошли в золотой фонд нашего кинематографа.

А вот личная жизнь артиста складывалась далеко не так просто. Несмотря на то, что Скляра регулярно окружают поклонницы, сам он уже много лет счастлив в браке с актрисой Натальей Акимовой. Но сошлись они при не самых приятных обстоятельствах. Скляр был другом семьи Натальи и ее мужа, актера Андрея Краско. в какой-то момент, когда Игорю было негде жить, они согласились приютить его у себя, а вскоре у Скляра и Акимовой начался бурный роман. Узнавший об этом Краско настолько тяжело переживал предательство друга и жены, что на время даже угодил в психиатрическую больницу.

Сейчас Игорь Борисович старается чаще проводить время с женой и сыном. После того как в 2000 году Скляр перенес тяжелый инфаркт, он полностью пересмотрел весь свой образ жизни и отказался от вредных привычек. Но театр и кино по-прежнему остаются важной частью жизни 64-летнего актера.