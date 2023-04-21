От прозвища новой королевы мурашки по коже: не поверите, кто ей его дал (фото)

Когда принцесса Диана поведала всему миру о том, что в браке с принцем Чарльзом была еще одна фигура, многие сразу догадались, о ком идет речь. Камилла Паркер-Боулз встречалась с наследником престола еще в юности и была его самым верным другом. Но, несмотря на такие близкие отношения, Елизавета II в свое время не одобрила союз двух влюбленных.

Английская королева считала избранницу сына невоспитанной девушкой с плохими манерами. Известно, что она курила, любила алкоголь, а ее юмор казался слишком специфичным. В это же время леди Ди была полной противоположностью Камиллы и быстро завоевала сердца людей. Именно поэтому после скандального интервью на любовницу Чарльза обрушилась волна всенародного гнева.

Тогда женщину стали называть Ротвейлером в юбке. Это ужасное прозвище придумали сами британцы, которые до сих пор недолюбливают действующую королеву и, похоже, не планируют менять к ней отношение.