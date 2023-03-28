От провала былые заслуги не спасли: Кристина Орбакайте опозорилась на всю страну

Кристина Орбакайте сумела покорить не только отечественную эстраду, но и кинематограф. В прошлом году фильмография знаменитости пополнилась третьим сезоном сериала «Тест на беременность». Работа над этим проектом обернулась для артистки полным провалом.

Зрители не пришли в восторг от продолжения проекта, поэтому не ждали многого и от четвертого сезона. Худшие опасения публики оправдались. Сериал, который поначалу отличался довольно высокими рейтингами и имел немало поклонников, окончательно испортился, а Орбакайте, воплотившая в нем Нину Артамонову, опозорилась на всю страну.

Многие остались недовольны развитием сюжета ленты, а также игрой дочери Аллы Пугачевой. «Кристина Орбакайте — актриса? То есть Чучело живет и жить будет в кинематографе, особенно с паклей на голове?», «Что за любовные квадраты в таких количествах, будто мыльную оперу про акушерство смотришь? Осталось послевкусие неудовлетворенности», — пишут в Сети.