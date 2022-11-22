От прототипа ничего не осталось: как приукрасили Искандера в «Империи Кесем»

Спин-офф популярного сериала «Великолепный век» под названием «Империя Кесем» также был основан на исторических событиях, произошедших в Османской империи. Однако создатели проекта довольно смело обошлись с фактами и приукрасили сюжет, изменив жизнь героев.

Сильнее всего это отразилось на Искандере. Так назвали в столице смелого воина по имени Александр. Уже очень скоро простой янычар оказывается потерянным сыном Сафие-султан. Красавец включался в гонку за трон племянника и даже был намерен отобрать у него женщину. Его финал был очень печален.

Но от реального прототипа у героя на самом деле ничего не осталось. В истории действительно был некий мужчина по имени Яхья, который называл себя внуком Сафие. Его мать, гречанка по происхождению, сымитировала смерть сына, чтобы спрятать его подальше от дворца и уберечь от казни.

Самопровозглашенный шехзаде жил в монастыре и пытался заручиться поддержкой европейских правителей. Но не нашлось тех, кто был готов поверить ему. Яхья не обладал и яркой внешностью. Умер он своей смертью и так и не обрел желаемый трон.