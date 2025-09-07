От «Простоквашино» до «Карлсона»: ИИ по описаниям превратил 17 мультяшек СССР в людей — выбираем главного красавца (фото)

Советские мультфильмы — это целая вселенная, наполненная неповторимой атмосферой, мудростью и добротой. Их герои стали для нас по-настоящему родными, поэтому эти ленты смотрят и пересматривают уже несколько поколений, находя в них что-то свое.

А что, если попробовать взглянуть на этих любимых персонажей под новым, неожиданным углом? Нам стало интересно: сможет ли современный искусственный интеллект, получив лишь текстовое описание героя, воссоздать его образ в виде реального человека?

Мы решили провести этот эксперимент и проверить возможности нейросети. Описав ей известных мультяшных персонажей, мы попросили показать, как они могли бы выглядеть в нашем мире.

Признаемся, получилось более чем достойно — образы вышли очень живыми, детализированными и, что главное, узнаваемыми. Наши фавориты, пожалуй, — суровая, но обаятельная Атаманша из «Бременских музыкантов» и Фрекен Бок из «Карлсона». Последняя и вовсе кажется теперь не суровой мучительницей, а справедливой и душевной женщиной.

В общем, смотрите сами. А в комментариях обязательно делитесь, чей новый образ понравился вам больше всего.

Ранее мы писали: ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)