От «Простоквашино» до «Карлсона»: ИИ по описаниям превратил 17 мультяшек СССР в людей — выбираем главного красавца (фото)

7 сентября 2025 12:19
Лично нам очень понравилось преображение Фрекен Бок.

Советские мультфильмы — это целая вселенная, наполненная неповторимой атмосферой, мудростью и добротой. Их герои стали для нас по-настоящему родными, поэтому эти ленты смотрят и пересматривают уже несколько поколений, находя в них что-то свое.

А что, если попробовать взглянуть на этих любимых персонажей под новым, неожиданным углом? Нам стало интересно: сможет ли современный искусственный интеллект, получив лишь текстовое описание героя, воссоздать его образ в виде реального человека?

Мы решили провести этот эксперимент и проверить возможности нейросети. Описав ей известных мультяшных персонажей, мы попросили показать, как они могли бы выглядеть в нашем мире.

Признаемся, получилось более чем достойно — образы вышли очень живыми, детализированными и, что главное, узнаваемыми. Наши фавориты, пожалуй, — суровая, но обаятельная Атаманша из «Бременских музыкантов» и Фрекен Бок из «Карлсона». Последняя и вовсе кажется теперь не суровой мучительницей, а справедливой и душевной женщиной.

В общем, смотрите сами. А в комментариях обязательно делитесь, чей новый образ понравился вам больше всего.

Ольга Назарова
Ольга Назарова
