Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками

26 февраля 2026 16:40
Зрители называют позорищем, но смотрят всей страной.

Январь традиционно считается месяцем семейного контента — зрители сидят по домам, досматривают то, что не успели в новогодние каникулы, и дружно выбирают что-то доброе и понятное. Но январь 2026 года решил пойти по другому пути.

В топах онлайн-платформ неожиданно оказались фильмы 18+, а главным ньюсмейкером стала премьера, которую зрители дружно возненавидели. Лидером сразу на двух площадках — «Кинопоиске» и Premier — стали «Невероятные приключения Шурика». Музыкальный новогодний релиз от ТНТ выложили в Сеть за несколько часов до боя курантов, и зрители бросились смотреть. А потом бросились писать гневные отзывы.

Фильм, который задумывался как пародия на классику Гайдая подарит весь спектр негативных эмоций, которые можно испытывать от ремейков советских шедевров. Это уже четвёртый подобный проект канала: в 2022 году была «СамоИрония судьбы», в 2023 — «Иван Васильевич меняет всё», в 2024 — «Небриллиантовая рука». И каждый раз одно и то же: зрители в недоумении, а создатели в прибыли.

Сюжет вроде бы отталкивается от оригинала: Шурик и Нина встречаются на экзамене, влюбляются, но дальше начинается полный хаос. Шурик покидает не только город, но и планету, возвращается — а Нина уехала. Дальше он ищет её по всему свету, причём действие происходит в альтернативном СССР 60-х, где уже есть маркетплейсы и блогеры.

Создатели замесили всё, что под руку попалось: отсылки к «Форресту Гампу», «Побегу из Шоушенка», оскароносной «Субстанции» и советской классике вперемешку с мемами из тиктока.

Отдельный цирк с музыкой. Фильм позиционируется как мюзикл, поэтому песен много. Самое обсуждаемое — появление Ларисы Долиной с песней Инстасамки «За деньги да». В конце выступления зачем-то высветили надпись «клин создан под влиянием мошенников». Без комментариев.

Один из отзывов попал в самую суть: «Это комедия, от просмотра которой хочется плакать. Она не для создания новогоднего настроения, а для его уничтожения».

Люди не понимают, на какую аудиторию рассчитан фильм, но при этом сами сделали его лидером онлайн-кинотеатров. Рейтинг на Кинопоиске — 6,4, на IMDb — 4,2. Но это не спасает: фильм собрал просмотры, попал в топы и, судя по всему, окупился. А значит, в следующем году нас ждёт новый ремейк.

Ранее мы писали: Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8».

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
