От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось

Своей проницательностью Алла Пугачева удивляла не раз. Певица напрасно не хочет участвовать в «Битве экстрасенсов» — победа была бы за ней.

Близкие и коллеги Примадонны не раз убеждались в том, что она умеет заглядывать в будущее. Одну такую историю журналистам портала Hello! рассказала Кристина Орбакайте. В 15 лет она услышала от матери пророчество, от которого мурашки по коже.

В тот вечер домой звездная наследница вернулась в слезах. На дне рождения одноклассницы она хотела станцевать для других гостей под Майкла Джексона. Но ребята высмеяли девочку за то, что та слишком сильно выделяется на чужом празднике.

По дороге домой друзья продолжили измываться над Орбакайте. Прямо на их глазах Кристина побежала к автобусу, но поскользнулась и упала в лужу — казалось, от такого позора не отмыться никогда.

О случившемся исполнительница в подробностях рассказала Алле Борисовне. Та спокойно выслушала своего ребенка и сказала: «Ты еще всем докажешь. Они еще придут к тебе на концерт».

И в будущем дочь знаменитости действительно все всем доказала. Музыкальные критики прочили начинающей артистке полный провал: якобы ее вокальные данные до должного уровня не дотягивают. Но Орбакайте не слушала тех, кто не верил в ее успех, а зажгла на своем концерте, заставив злопыхаталетей разинуть рты от удивления.