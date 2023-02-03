От прообраза девушки Кинг Конга оторопь берет: про нее сняли не один фильм
Эта история никого не оставит равнодушным.
Одной из самых ярких героинь мирового кинематографа стала девушка Кинг Конга, воплотить которую посчастливилось многим талантливым актрисам. При этом далеко не все знают, что у этого персонажа есть реальный прообраз. Ее имя — Дайан Фосси.
Она посвятила свою жизнь борьбе за популяцию горилл. Говорили, будто эта отважная женщина была рождена для приматологии — Фосси интересовалась лишь животными и не стремилась к тому, о чем обычно мечтают представительницы прекрасного пола. Забеременев, она сделала аборт — ничто не должно было отвлекать Дайан от ее главной миссии.
Фосси никак не могла смириться с тем, что прямо на ее глазах популяция горилл сократилась в два раза. Она взяла заповедник, где жили приматы, под свой контроль — воевала с крестьянами, желающими за счет территорий заповедника расширить свои пастбища. Доставалось и чиновникам, которым Дайан всячески мешала зарабатывать на животных деньги.
Судьба воительницы за горилл оказалась плачевной: ее нашли убитой в собственном доме. Страшная трагедия привлекла внимание общественности к судьбе приматов — пусть ценой собственной жизни, но Фосси добилась своего. Впоследствии о смелой и отважной Дайан сняли не один фильм, а популяция горилл выросла до тысячи особей.