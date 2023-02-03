От прообраза девушки Кинг Конга оторопь берет: про нее сняли не один фильм

Одной из самых ярких героинь мирового кинематографа стала девушка Кинг Конга, воплотить которую посчастливилось многим талантливым актрисам. При этом далеко не все знают, что у этого персонажа есть реальный прообраз. Ее имя — Дайан Фосси.

Она посвятила свою жизнь борьбе за популяцию горилл. Говорили, будто эта отважная женщина была рождена для приматологии — Фосси интересовалась лишь животными и не стремилась к тому, о чем обычно мечтают представительницы прекрасного пола. Забеременев, она сделала аборт — ничто не должно было отвлекать Дайан от ее главной миссии.

Фосси никак не могла смириться с тем, что прямо на ее глазах популяция горилл сократилась в два раза. Она взяла заповедник, где жили приматы, под свой контроль — воевала с крестьянами, желающими за счет территорий заповедника расширить свои пастбища. Доставалось и чиновникам, которым Дайан всячески мешала зарабатывать на животных деньги.

Судьба воительницы за горилл оказалась плачевной: ее нашли убитой в собственном доме. Страшная трагедия привлекла внимание общественности к судьбе приматов — пусть ценой собственной жизни, но Фосси добилась своего. Впоследствии о смелой и отважной Дайан сняли не один фильм, а популяция горилл выросла до тысячи особей.