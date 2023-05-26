От продолжения «Дикого ангела» отказались не зря: участь Милли шокирует

Аргентинский сериал «Дикий ангел» бил все мыслимые и немыслимые рекорды популярности. Россияне до сих пор помнят, как переживали за отношения непокорной Милли и избалованного Иво. Оказывается, в Аргентине планировали снять продолжение телехита, но оно бы точно не снискало всенародной любви.

Сценаристы сочинили две версии развития событий. Первый вариант был таков: герои Наталии Орейро и Факундо Араны попадают в автокатастрофу во время свадебного путешествия, Иво выживает, и Милли исчезает. Позднее она возвращается домой после комы, но ее благоверный давно женат на другой.

Съемки были запланированы на 2000 год. Орейро дала свое согласие, а вот Арана отказался снова играть Иво. О проекте забыли до 2013 года. Во второй раз сценаристы придумали уже такую историю: Иво и Милли гибнут, а после в сюжете фигурирует их дочь. Но создатели отказались от такой идеи, посчитав, что герои «Дикого ангела» не заслуживают этой страшной участи.

Поклонники сериала безмерно счастливы, что не вышло никаких продолжений. Ведь это был продукт своего времени, да и видеть постаревшую Милли после комы вряд ли кому-то захочется.