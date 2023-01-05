От признания вдовы Магомаева станет жутко даже самым стойким: что она сказала

В начале 1960-х Муслим Магомаев влюбился в красавицу Милу Фиготину. Вместе они провели почти 15 лет, но до ЗАГСа так и не дошли. В 1973 году Магомаев увлекся Тамарой Синявской. И легкая интрижка быстро превратилась в крепкий брак: в союзе супруги прожили 34 года.

В 2008 году Синявской пришлось пережить тяжелое горе из-за смерти мужа. С утратой вдова не смирилась до сих пор. Женщина замкнулась, почти не появлялась на публике и даже сменила номер телефона, чтобы ей не звонили журналисты. Синявская отказывалась и от общения с родными и друзьями. Отзывалась она лишь на предложения, посвященные памяти Магомаева. Вдова руководила фондом культурно-музыкального наследия артиста, поспособствовала переизданию его мемуаров.

Синявская не скрывала, что ее с певцом связывала особая связь, которая не прервалась даже после его смерти. Женщина признавалась, что умерший муж давал ей знаки с того света. Например, иногда в абсолютной тишине квартиры раздавался внезапный звук, который она принимала за улыбку или, напротив, за негодование Магомаева.