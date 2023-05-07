От пришельца не отличить: в России живет парень с редчайшим заболеванием

Надежда Ярихметова никогда не оставляла нуждающихся в беде. Девушка воспитала четверых своих детей, а еще шесть ребят усыновила, окружив их любовью и заботой. И однажды узнала историю Алексея, который страдает от аблефармокрастомического синдрома, и не смогла пройти мимо.

Дело в том, что из-за заболевания, которое диагностировано всего лишь у 16 человек в мире, Алексей имеет весьма необычную внешность. У юноши очень высокий лоб, нет ушей и впалые глаза, из-за чего многие случайные знакомые сравнивают его с гуманоидом. Болезнь также повлияла и на телосложение Алексея и способность говорить: он может изъясняться только мычанием.

Но Надежда не побоялась возможных трудностей и забрала Алексея в свою семью. Со временем она поняла, что ее новый сын отличается заботой и отзывчивостью. Смог юноша подружиться и со своими братьями и сестрами, хотя в первое время они не могли привыкнуть к его внешности.

Сегодня 18-летний Алексей активно занимается образованием. Он проходит программу за 9-й класс, а свободное время посвящает кулинарии. Юноша готовит вкуснейшие блюда для родных, а успехами делится в блоге, где на него подписано больше 127 тысяч человек.