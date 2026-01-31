Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От принца на коне до испорченной молодости: у ромкомов и дорам одна беда на двоих — рушат жизни подростков

От принца на коне до испорченной молодости: у ромкомов и дорам одна беда на двоих — рушат жизни подростков

31 января 2026 09:25
От принца на коне до испорченной молодости: у ромкомов и дорам одна беда на двоих — рушат жизни подростков

Исследования психологов подтверждают слухи из Сети.

В преддверии 14 февраля «Киноафиша» решила разобраться, как розовая атмосфера романтических комедий и глянцевые кадры из дорам влияют на неокрепшую психику подростков. Не формируют ли они опасную иллюзию идеальных отношений, обрекая на разочарование при первом же столкновении с реальностью? На наши вопросы ответила семейный и детский психолог Наталья Наумова.

Эксперт подтвердила риски:

«Да, действительно, ромкомы могут создавать у подростков заведомо ложные ожидания, что любовные отношения — они какие-то идеальные, далёкие от реальности».

От принца на коне до испорченной молодости: у ромкомов и дорам одна беда на двоих — рушат жизни подростков

Красивый образ, по её словам, не плох сам по себе — он позволяет увидеть эстетику и развить чувство вкуса. Но проблема возникает, когда виртуальная сказка становится единственной моделью реальности. Ключ к здоровому восприятию — в семье.

«Важно, чтобы с детьми подросткового возраста общались их родители, показывали на своем примере, как выстраиваются отношения внутри семьи», — подчёркивает Наумова.

Если же в семье царит холод или хронический конфликт, а подросток погружён в идеальный мир инстаграм-блогеров и сериалов, последствия могут быть печальными. Подросток, воспитанный на идеальных сценариях, оказывается не готов к компромиссам, быту и естественным этапам развития близости.

Вывод специалиста однозначен: сами по себе ромкомы, дорамы и прочие сериалы о любви не вредны. Опасность возникает только тогда, когда они становятся единственным «учебником» по отношениям для неокрепшего ума.

Meta (Facebook и Instagram) признана в России экстремистской организацией.

Фото: Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), дорама «Мелодрама»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
«Эйфория» вернется 12 апреля: узнали у психолога, почему сериал с такой жестью манит зрителей – ответ неожиданный «Эйфория» вернется 12 апреля: узнали у психолога, почему сериал с такой жестью манит зрителей – ответ неожиданный Читать дальше 16 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Читать дальше 15 февраля 2026
Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше