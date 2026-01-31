От принца на коне до испорченной молодости: у ромкомов и дорам одна беда на двоих — рушат жизни подростков

В преддверии 14 февраля «Киноафиша» решила разобраться, как розовая атмосфера романтических комедий и глянцевые кадры из дорам влияют на неокрепшую психику подростков. Не формируют ли они опасную иллюзию идеальных отношений, обрекая на разочарование при первом же столкновении с реальностью? На наши вопросы ответила семейный и детский психолог Наталья Наумова.

Эксперт подтвердила риски:

«Да, действительно, ромкомы могут создавать у подростков заведомо ложные ожидания, что любовные отношения — они какие-то идеальные, далёкие от реальности».

Красивый образ, по её словам, не плох сам по себе — он позволяет увидеть эстетику и развить чувство вкуса. Но проблема возникает, когда виртуальная сказка становится единственной моделью реальности. Ключ к здоровому восприятию — в семье.

«Важно, чтобы с детьми подросткового возраста общались их родители, показывали на своем примере, как выстраиваются отношения внутри семьи», — подчёркивает Наумова.

Если же в семье царит холод или хронический конфликт, а подросток погружён в идеальный мир инстаграм-блогеров и сериалов, последствия могут быть печальными. Подросток, воспитанный на идеальных сценариях, оказывается не готов к компромиссам, быту и естественным этапам развития близости.

Вывод специалиста однозначен: сами по себе ромкомы, дорамы и прочие сериалы о любви не вредны. Опасность возникает только тогда, когда они становятся единственным «учебником» по отношениям для неокрепшего ума.

Meta (Facebook и Instagram) признана в России экстремистской организацией.