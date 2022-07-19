От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду

Пока над парой Меган Маркл и принцем Гарри сгущаются тучи из-за слухов о многочисленных скандалов в паре, на мероприятиях они демонстрируют образцовые отношения. Не так давно Гарри прилетел в Нью-Йорк: в США он должен был произнести речь на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Во время официального визита принца сопровождала жена. Меган буквально не отходила от Гарри ни на шаг. Даже в зале они сидели, держась за руки. По данным издания Mirror, Маркл счастливо улыбалась фотографам.

Но в Сети засветившуюся на публике герцогиню вывели на чистую воду. По мнению пользователей, она специально создает впечатление гармоничных отношений с мужем, чтобы тем самым отвлечь внимание от слухов. Напомним, не так давно выяснилось, что принц устал от тотального контроля со стороны жены. Меган часто проверяет его телефон и иногда находит там фривольные переписки, что оборачивается ссорами. А после снимков мужа с неизвестной блондинкой на игре в поло Маркл и вовсе запретила Гарри посещать без нее матчи.