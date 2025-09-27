От «Приключений Электроника» до «Ивана Васильевича»: угадайте актера СССР по 3-м фильмам с его участием (тест)

Советский кинематограф подарил нам целую плеяду удивительных артистов, чье мастерство не тускнеет с годами. Одни были мастерами комедии, другие — трагедии, но каждый из них был уникален и неповторим.

Узнать их в кадре было проще простого — нужно было лишь увидеть характерную улыбку или услышать фирменную реплику. Но сможете ли вы угадать актера, если мы назовем три его ключевые роли?

У вас есть отличная возможность проверить свою память в этом тесте. Возможно, некоторые имена вспомнятся сами собой, а другие заставят поднапрячься.

Готовы бросить себе вызов? Тогда желаем удачи!

