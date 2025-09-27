Меню
От «Приключений Электроника» до «Ивана Васильевича»: угадайте актера СССР по 3-м фильмам с его участием (тест)

27 сентября 2025 08:56
Задача для прирожденных киноманов.

Советский кинематограф подарил нам целую плеяду удивительных артистов, чье мастерство не тускнеет с годами. Одни были мастерами комедии, другие — трагедии, но каждый из них был уникален и неповторим.

Узнать их в кадре было проще простого — нужно было лишь увидеть характерную улыбку или услышать фирменную реплику. Но сможете ли вы угадать актера, если мы назовем три его ключевые роли?

У вас есть отличная возможность проверить свою память в этом тесте. Возможно, некоторые имена вспомнятся сами собой, а другие заставят поднапрячься.

Готовы бросить себе вызов? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: «Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» Читать дальше 30 сентября 2025
«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой «Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой Читать дальше 30 сентября 2025
Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Читать дальше 30 сентября 2025
«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) «Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов) Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов) Читать дальше 29 сентября 2025
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест) «Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест) Читать дальше 28 сентября 2025
От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест) От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест) Читать дальше 28 сентября 2025
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест) Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест) Читать дальше 27 сентября 2025
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест) «Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест) Читать дальше 27 сентября 2025
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест) «Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест) Читать дальше 27 сентября 2025
