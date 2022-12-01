От «Приключений Буратино» чиновники пришли в ужас: причина не укладывается в голове

Премьера фильма «Приключения Буратино» в 1975 году чудом состоялась. Леонид Нечаев вполне мог так и не показать свое детище публике. И все из-за цензуры.

Увидев картину, чиновники пришли в ужас. Они категорически отказывались выпускать ленту на большие экраны. Причина этого не укладывается в голове.

Комиссии не понравилось в фильме абсолютно все. Начать можно с того, что лиса Алиса нарядилась в платье и шляпу, кот Базилио щеголял без хвоста, черепаха Тортила примерила на себя накидку и пенсне. Вдобавок к этому какой-то деревянный мальчишка проявляет неуважение по отношению к пожилому человеку, а это далеко не лучший пример для подрастающего поколения.

Тогда было решено отправить проект на пыльную полку, но ситуация разрешилась неожиданным образом. Под конец года чиновники поняли, что не выполнили план киностудии, а значит, останутся без премии. Именно это заставило их передумать и дать добро на показ ленты, ставшей впоследствии легендарной.