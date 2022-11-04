От прежней Бузовой ни следа: правду о пластических операциях раскрыл хирург

Впервые на экранах ТВ зрители увидели Ольгу Бузову в 2004 году. Тогда девушке, ставшей участницей шоу «Дом-2», было всего 18 лет. За это время Ольга построила настоящую звездную карьеру, стала блогером, ведущей, певицей и модной иконой. Наравне с армией поклонников у нее есть и сотни тысяч хейтеров, что только подтверждает ее популярность.

За 18 лет сильно изменилась и внешность Ольги. Сейчас она выглядит гораздо эффектнее, чем та девушка на лобном месте в прошлом. От прежней Бузовой не осталось ни следа. И эксперты уверены, что без работы пластических хирургов дело здесь не обошлось. Специалист Александр Вдовин, сравнив снимки Бузовой, обнаружил возможную ринопластику и удаление комков Биша. За счет этого пухлые щеки Ольги превратились в четко очерченные скулы с резкими впадинами. Нос же стал визуально тоньше.

Кроме того, Ольга регулярно прибегает к филлерам для увеличения губ, уверен Вдовин. Также в прошлом у нее была проблемная кожа, избавиться от несовершенств получилось лишь после длительных курсов лечения. По оценкам пластического хирурга, все вмешательства могли стоить Бузовой более 650 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».

Но для расчетов были взяты лишь нижние ценовые планки процедур: например, 10 тысяч рублей за филлеры и 100 тысяч за удаление комков Биша. Если же Ольга обращалась к специалистам в статусных клиниках, то окончательная стоимость преображений могла быть вдвое, а то и втрое больше.