От прежнего принца Гарри не осталось ни следа: все дело в серьезном заболевании

Принц Гарри не устает давать общественности все новые поводы говорить о себе. И поводы эти один скандальней другого. Например, в настоящее время многие обсуждают мемуары герцога под говорящим названием «Запасной» и осуждают внука ныне покойной Елизаветы II за излишнюю откровенность и злопамятность.

Поклонники британской королевской семьи утверждают, что от прежнего Гарри не осталось и следа. По мнению большинства из них, из веселого и доброго парня он превратился в озлобленного человека, готового на все, лишь бы отомстить родным за обиды прошлого.

Этой же точки зрения придерживается известная журналистка Анжела Левин. Эксперт по королевской семье пришла к неутешительному выводу о том, что причина перемен в Гарри кроется в серьезном психическом заболевании.

«Гарри болен», — приводит слова Левин портал Express . Эксперт уточнила, что Гарри придает излишнее внимание потребностям и прихотям своей супруги Меган Маркл. Чтобы сделать ее счастливой, герцог порой переходит все границы, что, по уверению Анжелы, и привело его к серьезному конфликту с отцом, королем Великобритании Карлом III, и с братом, принцем Уильямом.