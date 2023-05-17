От правил советского шоу-бизнеса волосы дыбом: из-за одного Ободзинский поплатился карьерой

Валерий Ободзинский был звездой советской эстрады и исполнил множество популярных песен. Количеству продаж его пластинок завидовали самые известные музыканты, которые даже не могли предположить, что успех их коллеги вскоре закончится.

Дело в том, что красавец стал слишком популярным, а в те времена такая слава приносила больше проблем, чем особых привилегий. Правила советского шоу-бизнеса не позволяли одному певцу доминировать во всей индустрии. И вскоре Валерий Владимирович ощутил это на себе.

Однажды министр культуры Екатерина Фурцева посетила завод грампластинок и отметила, что во всех цехах выпускается продукция только с композициями Ободзинского. После этого рокового замечания все партии дисков были размагничены. Музыканта перестали приглашать на телевидение, а его концерты стали отменять. В итоге талантливый исполнитель лишился своей успешной карьеры.