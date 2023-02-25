От правды оторопь берет: моряки до сих пор боятся «Летучего голландца» не просто так

«Летучий голландец» без преувеличения называют одним из самых известных кораблей-призраков в мире. История о нем дошла даже до наших дней и вошла в массовую культуру благодаря голливудским фильмам о пиратах.

Но в реальности экипаж судна состоял скорее из торговцев и обычных моряков, а не из опасных преступников. Команда хранила в трюмах экзотические специи и дорогие ткани, которые должны были попасть в Европу.

Проплывая у мыса Надежды, они заприметили приближающийся шторм. Матросы стали уговаривать капитана Ван дер Деккена повернуть назад. Однако, будучи в нетрезвом состоянии, он держал курс прямо в центр бури. По его вине и погиб весь экипаж, а корабль нарекли призраком.

Впрочем, современных моряков пугает вовсе не таинственная история о мертвецах, а обыкновенная человеческая глупость. Ведь если бы капитан прислушался к своим подчиненным, то катастрофы можно было избежать. Но предугадать, как поведет себя командир судна, невозможно, и теперь матросы долго присматриваются к новым шкиперам.