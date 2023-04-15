От правды мурашки по коже: звезду «Агента национальной безопасности» сгубила проклятая роль

У театральных артистов есть немало суеверий и примет. Некоторые из них связаны с постановкой пьесы «Леди Макбет». Считается, что актеры, участвующие в этом представлении, будут обречены на страдания.

С этим проклятием столкнулся и Андрей Толубеев. Во время спектакля он узнал о смерти любимой матери. После такой страшной трагедии он, как и многие другие артисты, зарекся участвовать в мистической постановке. Однако трудности в жизни звезды сериала «Агент национальной безопасности» не прекратились.

Мужчине диагностировали рак, и долгое время он упорно боролся с этим недугом. Но даже в период лечения актер старался уделять время работе и всегда интересовался у знакомых режиссеров, есть ли у них подходящая для него роль. Такая преданность любимому делу поражала театральных коллег Толубеева. А когда артисты узнали о его смерти, они признались, что БДТ заметно опустел без Андрея Юрьевича.