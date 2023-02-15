От правды мурашки по коже: ради чего на самом деле сняли советскую «Золушку»
Причина весьма драматична.
Советская экранизация «Золушки» 1947 года уже давно стала культурным достоянием страны. Но мало кто знает, что побудило создателей снять этот легендарный фильм.
Однажды в 1944 году Надежда Кошеверова, одна из режиссеров картины, встретила Янину Жеймо на вокзале. Актриса выглядела подавленной и растерянной. Дело в том, что муж Жеймо женился на другой, посчитав, что Янины нет в живых. Они были разлучены войной и не получали друг о друге никакой информации. Но когда он узнал, что супруга жива и здорова, то не стал бросать новую жену, а также не отдал Жеймо общих детей.
Янина оказалась на грани. Именно в таком безнадежном состоянии актрису и застала Кошеверова. Надежда решила вытащить ее из этого состояния и пообещала артистке, что она сыграет Золушку в ее фильме. Сценарий сказки написали специально для Жеймо. Правда, чиновники долго не хотели одобрять кандидатуру актрисы из-за возраста — ей было 37 лет. Но режиссеры отстояли свою фаворитку.
Фильм стал всесоюзным хитом, а Янина — народной звездой. Возможно, зритель никогда бы не увидел «Золушку», если бы не та судьбоносная встреча Кошеверовой и Жеймо.