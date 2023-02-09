От правды мурашки по коже: красоту Людмилы Гурченко сгубила не пластика

В последние годы своей жизни Людмила Гурченко выглядела не самым лучшим образом. Актрису осуждали за то, что ради молодости и красоты она не раз ложилась под нож хирурга. Между тем оказалось, что разговоры о пластике не имеют к реальности никакого отношения.

На самом деле красоту знаменитости сгубили вовсе не хирурги. Это становится очевидным при внимательном просмотре фильма «Карнавальная ночь», который до сих пор остается визитной карточкой артистки.

Когда Гурченко снималась в ленте Эльдара Рязанова, ей был всего 21 год. Вот только выглядела Людмила Марковна в кадре на все 30 лет. Все потому, что ей не удалось избежать участи подавляющего большинства советских женщин.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в СССР дамы выглядели старше своего возраста. К 25 годам они уже производили впечатление задавленных бытом и работой женщин. Отчасти так и было. Раньше замуж выходили гораздо раньше, нежели сейчас, а трудиться многим приходилось не в уютном офисе с кондиционером, а на производстве. Все это накладывало свой отпечаток на внешность представительниц прекрасного пола, которым современные россиянки уж точно не позавидуют.