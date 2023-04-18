От правды мурашки по коже: этот актер мог оказаться внебрачным сыном Яковлева (фото)

Юрий Яковлев, известный как Ипполит из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», был настоящим сердцеедом. У него осталось трое детей от разных женщин, но ходят слухи, что у актера есть еще один наследник.

Речь идет про 51-летнего артиста Сергея Пиоро. Он прославился благодаря сериалам «Универ. Новая общага», «След» и «Доктор Котов». Общественность уже давно обратила внимание на поразительное сходство Пиоро и Яковлева. Что, если Сергей и правда родной сын экранного Ивана Васильевича, которого тот не признал?

Однако Пиоро лично опроверг эту информацию. Он рассказал, что как-то «пиарщики» ему предложили выдать себя за внебрачного сына Яковлева, чтобы повысить рейтинги своей популярности. Вот и вся правда об этом «родстве», которая не укладывается у многих в голове.

Звезду «Следа» едва не вынудили опорочить память советского артиста и всенародного любимца. Нет сомнений, что такая новость бросила бы тень на репутацию Яковлева, и в обществе был бы резонанс. А публика бы поверила в эту «утку», ведь Пиоро — вылитый Ипполит. К счастью, Сергей не пошел на эту сделку с совестью и отказался от такого пиара.