Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

27 ноября 2025 18:36
От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Но самые интересные позиции рейтинга еще впереди.

Квентин Тарантино — режиссёр, чьё мнение в мире кино весит немало. Не зря ведь его последний фильм ждут едва ли не сильнее, чем любую новинку Нолана или Вильнева. На этот раз мэтр решил поделиться со зрителями списком 20 лучших фильмов XXI века.

Правда, пока постановщик обнародовал лишь первую десятку — с 20-го по 11-е место. И подборка от Variety получилась настолько яркой и неожиданной, что заслуживает отдельного разбора!

В список вошли картины на любой вкус: от жёсткого экшена до искромётной комедии. Вот они:

20. «Вестсайдская история» (West Side Story, 2021)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Ремейк классического мюзикла 1961 года от Стивена Спилберга. Тарантино считает, что этот фильм «оживил» Спилберга как режиссёра, отметив: ни один фильм Скорсезе в этом веке не сравнится с ним по уровню драйва.

19. «Лихорадка» (Cabin Fever, 2002)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Дебютный хоррор Элайи Рота о группе студентов, которые арендуют домик в лесу и сталкиваются с ужасающей болезнью — кожным вирусом, превращающим людей в живых мертвецов.

18. «Человек, который изменил всё» (Moneyball, 2011)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Спортивная драма о менеджере бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» Билли Бине (Брэд Питт), который, столкнувшись с ограниченным бюджетом, революционизирует подход к подбору игроков, опираясь на статистический анализ.

17. «Шоколад» (Chocolate, 2008)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Тайский боевик о девушке‑аутистке (Яанин Висмитананда), которая обладает невероятными боевыми навыками. Воспитанная в традициях муай‑тай, она отправляется мстить за убийство матери.

16. «Изгнанные дьяволом» (The Devil’s Rejects, 2005)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Сиквел «Дома 1000 трупов» от Роба Зомби. История о семейке маньяков Файрфлай, которые после кровавой бойни в первом фильме становятся мишенью для полиции и мстителей.

15. «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ, 2004)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Эпическая драма Мела Гибсона о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Фильм шокировал зрителей реалистичностью сцен страданий и глубоким погружением в библейский нарратив.

14. «Школа Рока» (School of Rock, 2003)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Комедия о безработном рокере‑авантюристе (Джек Блэк), который под чужим именем устраивается учителем в престижную школу и превращает класс в настоящую рок‑группу.

13. «Чудаки» (Jackass: The Movie, 2002)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Группа экстремалов исполняет безумные и опасные трюки — от прыжков в мусорные контейнеры до столкновений с быками.

Тарантино назвал его самой смешной комедией последних 20 лет, вспоминая, как показывал его команде во время съёмок «Убить Билла» — все «умерли» от смеха.

12. «Очень плохие парни» (Big Bad Wolves, 2013)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Израильский триллер о мести: отец похищает подозреваемого в убийстве дочери, чтобы выбить признание.

11. «Королевская битва» (Battle Royale, 2000)

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Особое место в списке занимает «Королевская битва». Тарантино буквально обрушился с критикой на «Голодные игры», заявив, что франшиза позаимствовала идеи из японского фильма.

«Я не понимаю, почему японские авторы не подали в суд на Сюзанну Коллинз! Они просто украли книгу! Критикам книг не придёт в голову смотреть японский фильм “Королевская битва” (Battle Royale), поэтому они не связали эти произведения. Они говорили, что это самое оригинальное, что они читали».

Пока Тарантино поделился только первой десяткой. Поклонники с нетерпением ждут продолжения — какие шедевры войдут в топ‑10? Одно можно сказать точно: список будет таким же непредсказуемым, смелым и ярким, как и сам режиссёр.

Ранее мы писали: Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Вестсайдская история» (2021), «Лихорадка» (2002), «Человек, который изменил всё» (2011), «Шоколад» (2008), «Изгнанные дьяволом» (2005), «Страсти Христовы» (2004), «Школа Рока» (2003), «Чудаки» (2002), «Очень плохие парни» (2013), «Королевская битва» (2000)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Экранизация культового Sci-Fi-романа стала худшим фильмом 2025 года со стыдными 6/100 от критиков – кто еще в топ-3 «позорников»? Экранизация культового Sci-Fi-романа стала худшим фильмом 2025 года со стыдными 6/100 от критиков – кто еще в топ-3 «позорников»? Читать дальше 14 декабря 2025
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России Читать дальше 13 декабря 2025
Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел Читать дальше 11 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили Читать дальше 15 декабря 2025
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Читать дальше 14 декабря 2025
Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали Читать дальше 14 декабря 2025
Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы Читать дальше 14 декабря 2025
Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую Читать дальше 14 декабря 2025
«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет «Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше