От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Квентин Тарантино — режиссёр, чьё мнение в мире кино весит немало. Не зря ведь его последний фильм ждут едва ли не сильнее, чем любую новинку Нолана или Вильнева. На этот раз мэтр решил поделиться со зрителями списком 20 лучших фильмов XXI века.

Правда, пока постановщик обнародовал лишь первую десятку — с 20-го по 11-е место. И подборка от Variety получилась настолько яркой и неожиданной, что заслуживает отдельного разбора!

В список вошли картины на любой вкус: от жёсткого экшена до искромётной комедии. Вот они:

20. «Вестсайдская история» (West Side Story, 2021)

Ремейк классического мюзикла 1961 года от Стивена Спилберга. Тарантино считает, что этот фильм «оживил» Спилберга как режиссёра, отметив: ни один фильм Скорсезе в этом веке не сравнится с ним по уровню драйва.

19. «Лихорадка» (Cabin Fever, 2002)

Дебютный хоррор Элайи Рота о группе студентов, которые арендуют домик в лесу и сталкиваются с ужасающей болезнью — кожным вирусом, превращающим людей в живых мертвецов.

18. «Человек, который изменил всё» (Moneyball, 2011)

Спортивная драма о менеджере бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» Билли Бине (Брэд Питт), который, столкнувшись с ограниченным бюджетом, революционизирует подход к подбору игроков, опираясь на статистический анализ.

17. «Шоколад» (Chocolate, 2008)

Тайский боевик о девушке‑аутистке (Яанин Висмитананда), которая обладает невероятными боевыми навыками. Воспитанная в традициях муай‑тай, она отправляется мстить за убийство матери.

16. «Изгнанные дьяволом» (The Devil’s Rejects, 2005)

Сиквел «Дома 1000 трупов» от Роба Зомби. История о семейке маньяков Файрфлай, которые после кровавой бойни в первом фильме становятся мишенью для полиции и мстителей.

15. «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ, 2004)

Эпическая драма Мела Гибсона о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Фильм шокировал зрителей реалистичностью сцен страданий и глубоким погружением в библейский нарратив.

14. «Школа Рока» (School of Rock, 2003)

Комедия о безработном рокере‑авантюристе (Джек Блэк), который под чужим именем устраивается учителем в престижную школу и превращает класс в настоящую рок‑группу.

13. «Чудаки» (Jackass: The Movie, 2002)

Группа экстремалов исполняет безумные и опасные трюки — от прыжков в мусорные контейнеры до столкновений с быками.

Тарантино назвал его самой смешной комедией последних 20 лет, вспоминая, как показывал его команде во время съёмок «Убить Билла» — все «умерли» от смеха.

12. «Очень плохие парни» (Big Bad Wolves, 2013)

Израильский триллер о мести: отец похищает подозреваемого в убийстве дочери, чтобы выбить признание.

11. «Королевская битва» (Battle Royale, 2000)

Особое место в списке занимает «Королевская битва». Тарантино буквально обрушился с критикой на «Голодные игры», заявив, что франшиза позаимствовала идеи из японского фильма.

«Я не понимаю, почему японские авторы не подали в суд на Сюзанну Коллинз! Они просто украли книгу! Критикам книг не придёт в голову смотреть японский фильм “Королевская битва” (Battle Royale), поэтому они не связали эти произведения. Они говорили, что это самое оригинальное, что они читали».

Пока Тарантино поделился только первой десяткой. Поклонники с нетерпением ждут продолжения — какие шедевры войдут в топ‑10? Одно можно сказать точно: список будет таким же непредсказуемым, смелым и ярким, как и сам режиссёр.

