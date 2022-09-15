От позора спасла смерть: правду о звезде фильма «Москва слезам не верит» скрыть не удалось

Поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся.

Владимир Басов был известен не только как блестящий актер, но и как обладатель прекрасного вкуса. Артист настолько сильно любил эффектную одежду, что был готов на многое ради подходящего образа. Однажды он даже чуть не оказался в эпицентре скандала из-за своей эксцентричности.

Как рассказал сын артиста Александр, однажды его отец потратил два дня на поиск белых брюк в Праге. Знаменитость исследовал все магазины, ведь в СССР не производили такие светлые штаны для мужчин. Однако, когда он купил брюки и вышел в них к родным, они обнаружили роковую ошибку: на Басове была женская модель.

Подобная неурядица совсем не смутила артиста. Он был доволен своим внешним видом и заверил, что публика ничего не заметит, ведь он сможет скрыть несоответствие.

«Он смотрит на меня такой довольный: „Свитер длинный надену, никто и не заметит“», — вспоминает слова отца Александр.

Однако знаменитости так и не удалось покрасоваться покупкой. Как пишет «Экспресс газета», спустя несколько дней Басова разбил инсульт, а позднее он скончался у себя дома. Смерть стала неожиданностью для всех, ведь актер не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем и не так давно встретил 64-летие.