От позора не отмыться: британцы в шоке от многолетнего вранья Кейт Миддлтон

К сегодняшнему дню нравы английского общества сильно изменились, и даже представителям королевской семьи приходится потакать простым гражданам. Так поступила и Кейт Миддлтон, сказав, что, как и все, не прочь постоять у плиты.

Конечно, в доме принца Уильяма есть свой шеф-повар, но, как утверждалось раньше, жена наследника престола сама может приготовить любое блюдо. Особенно хорошо у нее получается выпекать и декорировать торты, делать итальянскую пиццу и пасту, а также овощное карри.

Британские подданные были в восторге от умений Кейт, но это оказалось лишь красивой сказкой. Когда будущая королева решила посетить дом престарелых, ей предложили порадовать пенсионеров вкусными блинчиками. Герцогине даже не нужно было готовить тесто, но она все равно не справилась с задачей. Налив слишком много смеси на сковородку и не до конца распределив ее по всей поверхности, монаршая особа попыталась подкинуть свой кулинарный «шедевр». После этого в помещении воцарилась неловкая тишина, а изумленные англичане сделали свои выводы.