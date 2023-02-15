От поступка Сергея Безрукова мороз пойдет по коже: что рассказала бывшая жена

Сергей и Ирина Безруковы были одной из самых ярких пар отечественного кинематографа. Их брак оказался всего лишь красивой картинкой, за которой скрывалась жуткая правда.

Актриса отчаянно хотела подарить мужу наследника, но все попытки забеременеть заканчивались неудачно. Врачи лишь разводили руками: медицинское обследование показало, что супруги были совершенно здоровы, поэтому причина бесплодия пары оставалась загадкой.

Безрукова не сдавалась и пошла на крайние меры — ЭКО. Провести процедуру возлюбленные решили в Германии, поскольку хотели сохранить все в тайне. Артистке подсадили сразу два эмбриона, о чем она рассказала в студии шоу «Секрет на миллион».

«У меня могло быть двое детей от Сергея», — призналась актриса Лере Кудрявцевой. Выносить малышей знаменитости было не суждено — на раннем сроке у нее случился выкидыш. Для Безруковой это стало большой трагедией, что вряд ли можно сказать о ее супруге.

Находясь в браке с Ириной, актер завел отношения на стороне. Его избранницей стала Кристина Смирнова. Пока Безрукова тщетно пыталась стать матерью, любовница актера подарила ему двоих детей — дочь Александру и сына Ивана. Впоследствии актриса развелась с неверным мужем и больше замуж так и не вышла.