От последствий оторопь берет: почему нельзя выходить замуж в чужом платье

Приметы кажутся пережитком прошлого, но, несмотря на эту сомнительную репутацию, в них продолжают верить. Многие, например, уверены, что нельзя выходить замуж в чужом свадебном платье, ведь это грозит страшными последствиями.

Считается, что каждая вещь способна «впитывать» в себя энергетику хозяина. Человек испытывает целую гамму эмоций, которые могут передаться следующему носителю его одежды. Поэтому распространено такое поверье: если невеста наденет чье-то подвенечное платье, то она тут же «заразится» чужими эмоциями и даже рискует повторить судьбу предыдущей обладательницы. А нет никаких гарантий, что брак первой хозяйки является счастливым. Для того чтобы эта «магия» осуществилась, достаточно всего одной примерки.

Другая примета гласит, что незамужним женщинам нельзя облачаться в свадебный наряд, ведь после она может никогда не стать счастливой женой. Кроме того, такая дама невольно рискует навлечь на предыдущую хозяйку платья беды и несчастья, которые в конечном итоге разрушат ее брак.