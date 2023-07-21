От последних слов Дьячкова мурашки по коже: попасть в рай даже не рассчитывал

Леонид Дьячков прославился как один из самых успешных и востребованных актеров. На пике карьеры он успел сняться в десятках картин, покорив публику талантом и красотой. При этом далеко не все знали, как складывается жизнь знаменитости вне камер.

Как оказалось, Дьячков обладал весьма тяжелым характером. Из-за своей гордыни он решил, что сам сможет возглавить театр имени Ленсовета. Он начал ходить на партийные собрания и пытался доказать, что худрук сцены Игорь Владимиров не справляется со своими обязанностями. В итоге руководство выгнало его из театра, и он остался без работы.

В течение нескольких лет он сидел без работы, а однажды его пригласили в театр имени Пушкина. Он работал над своими мемуарами, но все сильнее погружался в депрессию.

В последние годы жизни состояние Дьячкова становилось все хуже. Он перестал есть и пить, только молился и пытался высказаться. А в последний день перед смертью признался своей жене Инне Варшавской, что даже на надеется попасть в рай.

«Гореть мне в геенне огненной», — был уверен артист.

Леонид Дьяченко скончался в возрасте 56 лет. После себя он оставил большое наследие, а его игра до сих пор пленяет миллионы зрителей по всему миру.