От популярного в СССР имени отказались в России: иностранцы его обожают

Родители за границей выбирают его все чаще и чаще.

Иностранцы нередко заимствуют российские имена. Жителям других стран кажется экзотичным и эффектным назвать ребенка в славянских традициях. При этом некоторые из этих имен давно потеряли популярность на своей родине.

Так, на территории СССР и России некогда было популярно имя Дарья, которое произошло от персидского Дарий, что означает «держащий добро». И со временем оно распространилось по всему миру. Например, сейчас оно весьма популярно в США, а также в Германии, Польше, Болгарии, Чехии и Румынии. В Италии же придумали даже свою версию имени и зовут девушек Дарьелла или Дарьетта. А в Финляндии превратили его в Тарья.

В России же Дарья давно потеряла популярность и практически не используется. У молодого поколения это имя можно встретить все реже и реже, а свои позиции оно уступило более экзотическим и необычным вариантам.