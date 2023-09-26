От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один

Зрители даже не догадывались о популярности артиста за границей.

В СССР была своя когорта кинозвезд первой величины — этих артистов обожала вся страна. Следили за советским кинематографом и на Западе. Зарубежные зрители были наслышаны о секс-символах из Советского Союза и хорошо знали фильмы, в которых засветились знаменитости. Но один из актеров стал главной советской звездой для англоязычной публики.

Удивительно, но это не Александр Абдулов, Олег Янковский, Алексей Баталов, Андрей Миронов или Вячеслав Тихонов. Рейтинг IMDb возглавил совсем другой артист. Речь идет о звезде картин «Девять дней одного года» и «Берегись автомобиля» Иннокентии Смоктуновском.

Актер занял первое место в топе величайших артистов всех времен в России. Западным зрителям он известен в основном благодаря кинолентам «Гамлет», «Дамский портной», «Чайковский» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».